تتحضر شركة هيونداي لطرح نموذجها الأحدث من سيارات i30 بتصميم يستهوي عشاق المركبات الشبابية الأنيقة.
وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت للسيارة المنتظرة نلاحظ أنها ستأتي بهيكل هاتشباك انسيابي ومميز، يشبه إلى حد ما هياكل i30 الحالية، لكن بتعديلات تمنحه لمسة رياضية جذابة وطابعا هجوميا بعض الشيء.
وستطرح السيارة الجديدة باسم i30 N، كما ستتميز بشبك أمامي عريض مع فتحات هوائية كبيرة، وبمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيات LED، وزوج من فتحات العوادم الكبيرة المطلية بالكروم، وعجلات رياضية بمقاس 19 إنشا.
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التعليقات على هيونداي تستعد لإطلاق سيارة شبابية واقتصادية
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