

تقارير: فولكس فاجن تخطط لبيع بوجاتي الفرنسية تقارير: فولكس فاجن تخطط لبيع بوجاتي الفرنسية

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات تعتزم بيع شركة بوجاتي للسيارات الرياضية الفارهة.



غير أن الشركة الفرنسية الواقعة في مولسهايم غرب ستراسبورج، رفضت اليوم الخميس تأكيد صحة التقرير الذي أوردته مجلة "ماجازين كار" البريطانية.



وقالت الشركة في بيان:" نحن لا نعلق على تكهنات حول مستقبل العلامة التجارية"، كما صدرت تصريحات مشابهة أيضا عن المقر الرئيسي لفولكس فاجن في فولفسبورج.

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وكانت هناك شائعات عن بيع علامات تجارية أخرى فارهة مثل بنتلي ولامبورجيني وشركة صناعة الدراجات النارية دوكاتي.ويُعْتَقَد أن شركة ريماتش الكرواتية مهتمة بالاستحواذ على بوجاتي.وقالت بوجاتي إنها تركز على الأعمال اليومية، وأضافت أنه ليس هناك سبب من وجهة النظر الحالية لتغيير مالك العلامة التجارية للسيارة الرياضية الباهظة الثمن والتي تصل قوة محركها إلى 1500 حصان.ونوهت الشركة إلى أنها حققت إسهامات جيدة في نتائج مجموعة فولكس فاجن مؤخرا، مشيرة إلى بيع 82 طرازا في عام 2019، لكنها لم تذكر تفاصيل تتعلق ببياناتها المالية.وتابعت الشركة أنها تجاوزت أزمة كورونا بصورة جيدة نسبيا.يذكر أن أزمة كورونا لم تؤثر على نتائج السلع الفارهة بنفس القوة التي أثرت بها على استهلاك السلع العادية التي تباع بكميات كبيرة حتى مع تراجع الطلب بعض الشيء.وعلى الرغم من وقف الإنتاج مؤقتا، توقعت الشركة أن تحقق نتائج أفضل في 2020.يشار إلى أن التفكير في تقليص مجموعة فولكس فاجن مطروح منذ فترة، وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة هربرت ديس قد أعلن في 2018 أن العمل بنظام التعهيد " وارد" وكذلك التوسعات.وتفكر فولكس فاجن في الوقت الراهن في العودة إلى تأجير السيارات مع شركة اوروكار أو زيكست، لكن لا يوجد تأكيد لهذا الأمر بعد.وفي إطار الإصلاح الهيكلي لأكبر شركة سيارات في العالم، تم دمج العلامات التجارية الفاخرة بوجاتي وبنتلي وبورشه في مجموعة فرعية تحمل اسم "سوبر بريميوم"، فيما اندرجت أودي ولامبورجيني ودوكاتي تحت اسم "بريميوم".أما أهم مجموعة في فولكس فاجن الأم فهي مجموعة "فولومن" التي تضم العلامة المركزية فولكس فاجن وسكودا وسيات وشاحنات فولكس فاجن الخفيفة،وتندرج مان للشاحنات والحافلات وشركة سكانيا ضمن مجموعة تراتون القابضة، وتتولى مجموعة فولكس فاجن النشاط التجاري الخاص ببيع السيارات ذات المحركات الخاصة.