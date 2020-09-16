

ثمنه الأصلي 6 دولارات.. تاج بلاستيك يباع بأكثر من 9 ملايين جنيه ثمنه الأصلي 6 دولارات.. تاج بلاستيك يباع بأكثر من 9 ملايين جنيه

دائما ما تعرض المزادات أغرب الأشياء وبأسعار خيالية وكان من بينها عرض هيكل لديناصور ويقدر سعره بنحو 8 ملايين دولار.



ومن بين الأشياء الغريبة التس شهدتها قاعات المزادات، بيع تاج من البلاستيك في مزاد علني بـ 594750 دولارا، أي ما يعادل نحو 9 ملايين و375 ألفا و222 جنيها مصريا، في حين يبلغ سعره الأصلي عند شرائه من أي متجر 6 دولارات فقط.



وأوضحت دار "سوذبيز" للمزادات بمدينة نيويورك الأمريكية، أن سبب ارتفاع سعر التاج البلاستيك يعود إلى ارتداء نجم الراب النيويوركي نوتوريوس بي آي جي، الشهير بـ"بيغي"، له خلال جلسة تصوير قبل ساعات من اغتياله، وفقاً لموقع "البيان".

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وبقي التاج لدى المصور الذي كان يتولى التصوير خلال الجلسة التاريخية لمصلحة مجلة "راب بيجز"، التي حصلت في مانهاتن بتاريخ 6 مارس 1997.وتم بيع التاج مع ثلاث نسخ من صورة "بيغي"، التي أصبحت تاريخية، ونُشرت على غلاف "راب بيجز"، بسعر بلغ تقريباً ضعف ما كانت "سوذبيز" تتوقعه، وهو 300 ألف دولار.ودرجت دور المزادات في السنوات الأخيرة على تنظيم مزادات على أغراض تواكب اهتمامات جيل جديد من هواة جمع الأغراض، منها مزادات على أحذية رياضية نادرة أو على ألواح تزحلق.وانطلقت «سوذبيز» في تنظيمها هذا المزاد عن الهيب هوب على شعبية موسيقى الراب التي ظهرت في تسعينيات القرن العشرين وأضحت اللون الموسيقي الأكثر شعبية في أمريكا.ويذكر أن أعلنت دار "كريستيز" للمزادات عن بيع هيكلا عظميا لديناصور "تي ريكس"، في المزاد المقام يوم 6 أكتوبر المقبل، وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز".في عام 1987، اكتشف ستان ساكريسون الهيكل العظمي، ومن المتوقع أن يحقق أرباحا لا تقل عن 8 ملايين دولار، أي حوالي 126 مليونا و132 ألفا و800 جنيه.فيما ذكر جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي بدار كريستيز، أنه سيتم عرض الهيكل إلى جانب روائع الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك أعمال جاكسون بولوك وجان ميشيل باسكيات.