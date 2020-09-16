

يسبب مشاكل صحية كبيرة.. طبيب تغذية: متكتروش من البيض يسبب مشاكل صحية كبيرة.. طبيب تغذية: متكتروش من البيض

يعد البيض من الأطعمة الرئيسية بالنسبة للكثيرين، حيث يدخل في وجبات الفطار سواء بأنواع المختلفة مثل المقلي أو المسلوق أو بكونه جزءا من إعداد أطعمة أخرى.



وما لا يعلمه البعض أن قشرة البيض تحتوي على بكتيريا السالمونيلا، حيث شرح الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية أنه هناك خلل في الرقابة على سلامة البيض وخلوه من الأمراض، ولذلك إذا لم يتم طهيه جيدا من الممكن أن يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، والتي قد تتسبب في التسمم والإسهال.



كما أن تناول البيض نيئا يزيد من خطر إصابة الشخص بالبكتيريا وتعرضه لمشاكل المعدة والتي من بينها أيضا التسمم.

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ونصح "الحوفي" في حديثه لـ"الوطن"، أنه يجب قلي البيض بشكل جيد للغاية لضمان الحصول على قيمة غذائية مناسبة، وبشكل عام فإن البيض المسلوق يعد أفضل شيء لاحتوائه على بروتينات وكوليسترول وفيتامينات، ويمكن تناول البيض بشكل متنوع مثل دمجه مع الخضروات أو التمر (البلح).خطورة الإكثار من البيضوالبيض يحتوي على نسبة من الكوليسترول وقيمته الغذائية عالية للغاية وبالنسبة للأشخاص الأصحاء من الأفضل تنوع تناول مصادر البروتينات والاعتدال في تناول البيض، تجنبا للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول، والتي تتسبب في دورها بارتفاع ضغط الدم، وينصح دائما بالمشي يوميا "الإنسان لازم ياكل وجبة متوازنة مش كله بيض 50 إلى 60% نشويات والدهون تكون حوالي من 20 إلى 25%، والبروتينات من 15 إلى 20%".أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل أمراض القلب أو السكري أو السمنة أو السمنة المفرطة، فينصح بتناول بيضتين إلى 4 مسلوق أسبوعيا كحد أقصى، نظرا لأن لديهم الإمكانية الطبيعية لارتفاع نسبة الكوليسترول الضار لديهم ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم وبالتالي ضيق الشرايين وحدوث الجلطات، ويعد البيض من عوامل الخطورة لديهم.ويذكر أن حذرت منظمة الصحة العالمية من قبل أن قشرة البيض تحتوي على السالمونيلا والتي تسبب تسممًا غذائيًا لعشرات الملايين كل عام.و تتسم قشرة البيض بوجود حوالي 17 ألف مسام على سطحها، وهذا لا يمنع دخول البكتيريا ويجعلها غير مقاومة للماء، لذلك من الضروري الحفاظ على درجة حرارة منخفضة للبيض للحفاظ عليه طازجًا لفترة أطول.