

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 19-9-2020 أمام الجنيه المصرى استقرار أسعار العملات اليوم السبت 19-9-2020 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.





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