

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 19 سبتمبر تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 19 سبتمبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، بقيمة جنيه في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، تراجع سجل عيار 21 بلغ نحو 852 جنيها، وعيار 18 نحو 730 جنيه، وعيار 24 نحو 974 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6824 جنيها.