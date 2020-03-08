

البورصة المصرية تصعد هامشيًا بأسبوع وسط تدني أحجام التداولات البورصة المصرية تصعد هامشيًا بأسبوع وسط تدني أحجام التداولات

سجلت البورصة المصرية أرباح طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 617.1 مليار جنيه، مقابل 616.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 0.04%.



وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,050.89 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.18 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 4.23% صعودا مغلقا الفترة عند 1,935.6 نقطة, بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.95% مغلقا الفترة عند 1,631.54 نقطة.



و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.06 % مغلقا عند 12,790.31 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.22 % مغلقا الفترة عند 2,824.66 نقطة.

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وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 17.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,105 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,919 مليون ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضيهذا و قد استحوذت الأسهم على 39.94 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.06 % خلال الأسبوع .و سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2 % و العرب على 5.3 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 211.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 120.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 73.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 19.8 % و سجل العرب 6.7 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 12,183.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1,632.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.