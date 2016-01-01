

حرائق الغابات تهدد مرصد جبل ويلسون حرائق الغابات تهدد مرصد جبل ويلسون

أعرب علماء الفلك عن قلقهم بشأن مرصد جبل ويلسون في مقاطعة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، بعد رؤيتهم لهذه الصورة، حيث رصدت إحدى الكاميرات التي تعمل عن بعد، النيران من أحد التلال أسفل برج الطاقة الشمسية الذي يبلغ ارتفاعه 150 قدمًا.



وخرج حريق بوبكات، الذي اندلع في 6 سبتمبر 2020 في غابة أنجيليس الوطنية، عن السيطرة ويهدد المرصد التاريخي، وبعد ظهر الثلاثاء الماضي كان الحريق على بعد 500 قدم من المنشأة.



ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، قام رجال الإطفاء بإنقاذه باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات ، بما في ذلك نحت الخطوط باليد والجرافات.

قد يعجبك أيضا...

يذكر أن إسهامات مرصد جبل ويسلون في علم الفلك لا تقدر بثمن، فقد استخدم (ادوين هابل) التلسكوب البالغ 100 بوصة، وهو أكبر تلسكوب في العالم من عام 1917 إلى عام 1949 ، لاكتشاف أن الكون يتوسع، وقد وجد (فريتز زويكي) دليلاً على المادة المظلمة، ومن خلال الأبراج الشمسية للمرصد، أظهر (جورج إليري هيل) أن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية عملاقة تطفو على سطح الشمس.