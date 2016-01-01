أعرب علماء الفلك عن قلقهم بشأن مرصد جبل ويلسون في مقاطعة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، بعد رؤيتهم لهذه الصورة، حيث رصدت إحدى الكاميرات التي تعمل عن بعد، النيران من أحد التلال أسفل برج الطاقة الشمسية الذي يبلغ ارتفاعه 150 قدمًا.
وخرج حريق بوبكات، الذي اندلع في 6 سبتمبر 2020 في غابة أنجيليس الوطنية، عن السيطرة ويهدد المرصد التاريخي، وبعد ظهر الثلاثاء الماضي كان الحريق على بعد 500 قدم من المنشأة.
ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، قام رجال الإطفاء بإنقاذه باستخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات ، بما في ذلك نحت الخطوط باليد والجرافات.
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التعليقات على حرائق الغابات تهدد مرصد جبل ويلسون
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