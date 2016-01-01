معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الإسكندرية والساحل لشمالي

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صورة الخبر: معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الإسكندرية والساحل لشمالي
معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الإسكندرية والساحل لشمالي

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا تفصيليا بالهزة الأرضية، التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء اليوم وشعر بها سكان الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار المعهد في بيانه، إلى أن الهزة الأرضية وقعت بالبحر الابيض المتوسط بجزيرة كريت على بعد 465 كم من مدينة مرسى مطروح في الساعة السادسة و 28 دقيقة و11 ثانية مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على عمق 45 كم وخط عرض 35.17 شمالا، وخط طول 25.24 شرقا، ولم يرد للمعهد وقوع اى اصابات او خسائر في الارواح والممتلكات.

المصدر: اخبار اليوم

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