

فيديو| الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. شديد الحرارة على الصعيد فيديو| الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. شديد الحرارة على الصعيد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"،عبر القناة "الأولى" والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد.

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وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:القاهرة العظمى 36 والصغرى 24الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25دمياط العظمى 31 والصغرى 25الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23السويس العظمى 36 والصغرى 24العريش العظمى 34 والصغرى 23طابا العظمى 35 والصغرى 26سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 21شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31الغردقة العظمى 39 والصغرى 29الفيوم العظمى 37 والصغرى 24بني سويف العظمى 37 والصغرى 24المنيا العظمى 39 والصغرى 23أسيوط العظمى 41 والصغرى 24