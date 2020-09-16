استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"،عبر القناة "الأولى" والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد.
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التعليقات على فيديو| الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. شديد الحرارة على الصعيد
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