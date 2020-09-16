فيديو| الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. شديد الحرارة على الصعيد

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صورة الخبر: فيديو| الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. شديد الحرارة على الصعيد
فيديو| الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. شديد الحرارة على الصعيد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"،عبر القناة "الأولى" والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 34 والصغرى 23
طابا العظمى 35 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 21
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31
الغردقة العظمى 39 والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 24
بني سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 23
أسيوط العظمى 41 والصغرى 24

المصدر: اخبار اليوم

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