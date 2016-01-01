كيف ظهر فيروس كورونا في المدرسة البريطانية بالشيخ زايد وماذا فعلت الإدارة؟.. تفاصيل



المدرسة البريطانية بالشيخ زايد المدرسة البريطانية بالشيخ زايد

حالة من الجدل والرعب اصابت رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة ، بعد أن انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا مفاده أن إدارة المدرسة البريطانية في الشيخ زايد، قررت تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب.



من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الإصابات التي ظهرت بين طلاب المدرسة، ورائها قيام بعض الطلبة بتنظيم احتفالية عيد ميلاد فى إحدى النوادى الخارجية بالشيخ زايد، وبعد هذه الاحتفالية تم اكتشاف إصابة طالبين.



وأوضح المصدر أنه على الفور حرصت ادارة المدرسة البريطانية في الشيخ زايد على التنبيه على طلاب الفصلين الخاصين بهاتين الاصابتين، بعدم الذهاب للمدرسة إلا يوم 27 سبتمبر الجاري، مع الالتزام بعمل التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد للتأكد من عدم انتقال الفيروس لأي طلاب آخرين.

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ونشرت المدرسة البريطانية بالشيخ زايد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ملف ارشادي لأولياء الأمور والطلاب ، به عددا من الإرشادات الاحترازية الخاصة بالتعامل في ظل وجود افيروس كورونا.وقالت ادارة المدرسة : نود أن نؤكد لجميع أولياء الأمور أننا نتخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان سلامة تلاميذنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا”.كانت الدراسة بدأت بالمدارس الدولية منذ يوم، الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 ، وفقا لما اعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على اعتبار ان هذه المدارس لها طبيعة خاصة تستلزم بدء الدراسة قبل باقي مدارس الجمهورية التي ستبدأ الدراسة رسميا يوم 17 اكتوبر 2020