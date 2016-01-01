حالة من الجدل والرعب اصابت رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة ، بعد أن انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا مفاده أن إدارة المدرسة البريطانية في الشيخ زايد، قررت تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الإصابات التي ظهرت بين طلاب المدرسة، ورائها قيام بعض الطلبة بتنظيم احتفالية عيد ميلاد فى إحدى النوادى الخارجية بالشيخ زايد، وبعد هذه الاحتفالية تم اكتشاف إصابة طالبين.
وأوضح المصدر أنه على الفور حرصت ادارة المدرسة البريطانية في الشيخ زايد على التنبيه على طلاب الفصلين الخاصين بهاتين الاصابتين، بعدم الذهاب للمدرسة إلا يوم 27 سبتمبر الجاري، مع الالتزام بعمل التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد للتأكد من عدم انتقال الفيروس لأي طلاب آخرين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيف ظهر فيروس كورونا في المدرسة البريطانية بالشيخ زايد وماذا فعلت الإدارة؟.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق