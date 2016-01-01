3 آلاف جنيه للمادة.. عزل أساتذة جامعيين بعين شمس لتسريبهم الامتحانات

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قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة لتسريبهم الامتحانات فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية بأسعار متفاوتة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.



وأكدت المحكمة قيام ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس وهم الدكاترة "ھ. ع. ا" و"أ. م. أ" و"س. س. م"، فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية بتسريب امتحاناتها وهى "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و "فرق وطوائف" و"تاريخ اليهود" وقراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة، ووصل فى المادة الأخيرة إلى مقابل ثلاثة آلاف جنيه، وابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا، ورضخت لذلك الابتزاز حرصًا على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.

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وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناءً على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلى أبو المجد، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.