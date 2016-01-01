قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة لتسريبهم الامتحانات فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية بأسعار متفاوتة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة قيام ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس وهم الدكاترة "ھ. ع. ا" و"أ. م. أ" و"س. س. م"، فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية بتسريب امتحاناتها وهى "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و "فرق وطوائف" و"تاريخ اليهود" وقراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة، ووصل فى المادة الأخيرة إلى مقابل ثلاثة آلاف جنيه، وابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا، ورضخت لذلك الابتزاز حرصًا على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.
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التعليقات على 3 آلاف جنيه للمادة.. عزل أساتذة جامعيين بعين شمس لتسريبهم الامتحانات
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