مجلس التعاون الخليجي يحذر من قنبلة موقوتة في البحر الأحمر

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، كلا من المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة؛ إلى تحمل مسئولياتهما تجاه الكارثة البيئية والاقتصادية التي قد تنتج عن عدم تمكن الفريق الفني المختص بمعاينة خزان السفينة صافر الراسية في المياه اليمنية بالبحر الأحمر بالقرب من ميناء الحديدة، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين للاستجابة الفورية للسماح بمعاينة خزان صافر تفاديا لتداعياتها الكارثية.
فى غضون ذلك، دان مجلس التعاون استمرار الحوثيين باستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه دعم جميع الخطوات التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.
كما طالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية "صافر" الراسية على بعد 4.8 ميل بحري من "ميناء عيسى النفطي" في محافظة الحديدة، وما يترتب على ذلك من تسرب أكثر من مليون ونصف برميل نفط منها إلى البحر الأحمر، وتعريض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وذلك بعد تجاهل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لكل المناشدات والتحذيرات التي وجهت لها، ورفضها إجراء الصيانة اللازمة لها، أو السماح لفريق دولي بالتدخل لإنقاذها.
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