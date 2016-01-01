هدد قائد الحرس الثوري الايراني، حسين سلامي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من التقليل من جدية الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، مؤكدا أن وعد الحرس الثوري بالانتقام لسليماني حتمي وجاد وحقيقي.
وقال قائد الحرس خلال كلمة له في المراسم الصباحية المشتركة لهيئة القيادة العامة لحرس الثوري الإيراني "سيد ترامب، لا تشك في انتقامنا لأنه حتمي وجاد تمامًا"، مؤكدا أننا سننتقم بشجاعة وبإنصاف لهذا لم نستهدف جنودكم في عين الأسد.
وتابع قائد الحرس الثوري حديثه: نستهدف من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل قاسم سليماني
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التعليقات على قائد الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف كل من كان له دور في اغتيال سليماني
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