قائد الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف كل من كان له دور في اغتيال سليماني



الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري الإيراني

هدد قائد الحرس الثوري الايراني، حسين سلامي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من التقليل من جدية الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، مؤكدا أن وعد الحرس الثوري بالانتقام لسليماني حتمي وجاد وحقيقي.



وقال قائد الحرس خلال كلمة له في المراسم الصباحية المشتركة لهيئة القيادة العامة لحرس الثوري الإيراني "سيد ترامب، لا تشك في انتقامنا لأنه حتمي وجاد تمامًا"، مؤكدا أننا سننتقم بشجاعة وبإنصاف لهذا لم نستهدف جنودكم في عين الأسد.



وتابع قائد الحرس الثوري حديثه: نستهدف من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل قاسم سليماني

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وقال مخاطبًا القادة الأمريكان هل تعتقدون أننا نستهدف إمرأة سفيرة في جنوب إفريقيا مقابل دماء شهيدنا؟؟.وأوضح سلامي أنه "على الأمريكيين أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في اغتيال سليماني، وهذه رسالة جادة".كما قال سلامي موجهًا كلامه للرئيس الامريكي: إنك تهددنا بهجوم أقوى ألف مرة بينما أنت تعاني بشدة من مشاكل داخلية، ولكن عندما ضربنا عين الأسد لم يكن توقعنا أنك لن ترد، بل كان افتراضنا بأنك سترد، وفي نفس اللحظة كانت لدينا مئات الصواريخ جاهزة للإطلاق. ففي حال قيامك بالرد ، كنا سندمر أهدافنا التي حددناها.وأكد سلامي أن ايران سترد بقوة في حال استهداف أي ايراني، قائلا، ان هذه التهديدات جادة فنحن لا نخوض حربًا كلامية بل نترك كل شيء للميادين.