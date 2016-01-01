كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن عاصفة شمسية قوية كانت السبب في حادث غرق سفينة تايتانيك عام 1912.
وقالت الدراسة إن العاصفة الشمسية أثرت على قراءات البوصلة التي اعتمدتها السفينة في الملاحة، مشيرةً إلى أن الليلة التي سبقت غرقها في المحيط الأطلسي، كانت مضاءة بالشفق القطبي.
وكانت الليلة الماضية على متن السفينة الشراعية في المحيط الأطلسي مضاءة بالشفق القطبي وهي ظاهرة تنشيء نتيجة دخول جسيمات من الريح الشمسية جو الأرض من القطب الشمالي والقطب الجنوبي.
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التعليقات على بعد 108 أعوام من غرقها.. دراسة: الشمس وراء غرق سفينة تايتانيك
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