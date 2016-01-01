خسر فريق التعاون السعودي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، (المدير الفنى السابق لنادي الزمالك)، أولى مبارياته مع المدرب الجديد في بداية مشواره وذلك أمام بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
جاء الهدف الوحيد للفريق الإيراني عبر بشار بنيان لاعب بيرسبوليس في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يظل التعاون متصدرًا مجموعته بـ6 نقاط، متفوقاً على الدحيل القطرى بفارق الأهداف، حيث خسر الأخير أيضا اليوم أمام الشارقة الإماراتي.
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التعليقات على كارتيرون يخسر أولى مبارياته مع التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا.. فيديو
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