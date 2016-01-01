تقرير يكشف تدخلات تميم فى شؤون الدول العربية ودعمه للإرهاب.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تقرير يكشف تدخلات تميم فى شؤون الدول العربية ودعمه للإرهاب.. فيديو

صورة الخبر: تميم بن حمد
تميم بن حمد

تدخلات سافرة للنظام القطرى فى شؤون الدول العربية داخليا، والتحريض على استقرارها وأمنها، من أجل تنفيذ مخططهم الإرهابى فى المنطقة، وذلك من خلال دعم جماعات الإرهاب لاستمرار العنف والتخريب فى الدول العربية.

وأعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف الممارسات التى تقوم بها قطر، ودعمها المستمر لجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل فى قطر للمؤامرات ضد الدول.

التقرير كشف تسريبات لمسئولين قطريين، وعلى رأسهم والد أمير قطر، الشيخ حمد والذى رصد حجم مؤامرته التى يقودها ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمن واستقرار المنطقة، والتمادى فى ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعداء الدول العربية، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطرى، والإساءة المستمر لدول التعاون الخليجى، وتدخلها فى شئون الدول العربية الداخلية.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقرير يكشف تدخلات تميم فى شؤون الدول العربية ودعمه للإرهاب.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68279

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager