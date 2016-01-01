الأهلي بطل الدوري.. الأكثر فوزا والأقوى هجوما ودفاعا

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأهلي بطل الدوري.. الأكثر فوزا والأقوى هجوما ودفاعا

صورة الخبر: الأهلي بطل الدوري
الأهلي بطل الدوري

يعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري في هذا الموسم، بعدما سجل 63 هدفًا حتى الآن، ويحتاج إلى تسجيل 12 هدفًا فيما تبقى من مباريات لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 27 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق 23 فوزًا و3 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة، مما جعله يتربع على قمة جدول الدوري.

ويحتاج الأهلي إلى 5 انتصارات فيما تبقى من المباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأهلي بطل الدوري.. الأكثر فوزا والأقوى هجوما ودفاعا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48927

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager