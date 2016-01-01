اكتسح نادي بايرن ميونخ نظيره نادي شالكة بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في افتتاحية منافسات الدوري الألماني.
سجل سيرج جنابري أول أهداف الموسم الجديد لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كيميتش، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في شباك شالكة.
وفي الدقيقة 19، سجل ليون جروتسكا الهدف الثاني للفريق البافاري بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.
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التعليقات على اكتساح .. بايرن ميونخ يفوز على شالكة 8-0 في افتتاح البوندسليجا
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