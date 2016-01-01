اكتساح .. بايرن ميونخ يفوز على شالكة 8-0 في افتتاح البوندسليجا

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صورة الخبر: بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

اكتسح نادي بايرن ميونخ نظيره نادي شالكة بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في افتتاحية منافسات الدوري الألماني.

سجل سيرج جنابري أول أهداف الموسم الجديد لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كيميتش، قبل أن يسدد الكرة ببراعة في شباك شالكة.

وفي الدقيقة 19، سجل ليون جروتسكا الهدف الثاني للفريق البافاري بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 47، والخامس في الدقيقة 59، بينما سجل مولر الهدف السادس في الدقيقة 69، وساني الهدف السابع في الدقيقة 71، ثم موسيلا الهدف الثامن في الدقيقة 81.

وتصدر نادي بايرن ميونخ الدوري الألماني بـ 3 نقاط، بينما تذيل شالكة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

يذكر أن نادي بايرن ميونخ توج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.

المصدر: elbalad

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