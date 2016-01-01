يسب زوجته أمام أمه دون سبب فما حكم الشرع.. أمين الفتوى يجيب

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يسب زوجته أمام أمه دون سبب.. فما حكمه.. سؤال ورد للدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



أوضح أمين الفتوى عبر الفيسبوك، أن هذا الأمر غير جائز شرعًا.



وأضاف: لا يجوز للرجل أن يسب امرأته بخطأ أو بغير خطأ امام امه أو وحدها.

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و أكد عبد الله العجمي أن السب من صفات من لا خلاق لهم ، موضحًا أن آفات اللسان كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم توعد لمن يفعل ذلك قائلًا: "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء".وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "ما حكم اعتداء الزوج على الزوجة والأولاد وترويعهم بحجة أنه يؤدبهم، ويدعي أن ذلك أمر جائز شرعًا؟".وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها، أن ما يدعيه هذا الزوج من جواز الاعتداء على الزوجة والأولاد وتهديدهم وترويعهم لا علاقة له بالشريعة الإسلامية السمحاء، بل إن الإسلام قد حث على خلاف ذلك، وجعل حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهليهم معيارًا للخيرية؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.حيث أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نسائه قط؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ" رواه مسلم.