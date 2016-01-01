للطلاب الجدد.. رسوم الإقامة بـ "مدينة جامعة القاهرة"



مدينة جامعة القاهرة مدينة جامعة القاهرة

يستعد الطلاب الجدد المغتربون مع كل عام للتسجيل من اجل الالتحاق بالمدن الجامعية بسبب ظروف انتقالهم من محافظتهم إلى اماكن آخري للإلتحاق بالجامعة التي تم ترشيحها لهم وتوفير لهم الرعاية اليومية والمتطلبات باسعار مدعمة.



كما يحدد المقابل الشهرى للإقامة فى المدينة الجامعية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختص وهو حاليا خمسة جنيهات شهريا مقابل الإقامة والمأكل بالإضافة إلى الآتى:



- 20 جنيه تأمين للإقامة مع رسوم إقامة الشهر الأول ويرد فى نهاية الإقامة بالمدن بعد خصم ما يكون مستحقا للمدينة.

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- 8 جنيه رسم سنوى يسدد على ثمانية أقساط شهرية لصيانة المدن الجامعية.- 3 جنيه رسم النشاط الرياضى والاجتماعى ويسدد سنويا ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة الجامعية.- 6 جنيه رسم استهلاك أدوات مدينة ويسدد سنويا ويخصص لتجديد الأدوات واستبدالها ويراعى ذلك عند تجديد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.- 15 جنيه تحسين خدمة شهرى بالأضافة إلى 4 جنيه رسم ترميم شهريكما يؤدى طالب الدراسات العليا من الوافدين المقيد على منحة تبادل ثقافى أو منحة مالية الرسوم التى تحددها إدارة الوافدينويؤدى الطلاب المصرح لهم باستمرار الإقامة خلال الصيف بسبب دراسة صيفية منتظمة له نفس الرسوم التى تسدد خلال العام الدراسى، بالأضافة إلى محاسبة الطالب خلال شهر إقامته بالمدينة وشهر إنهائه بواقع 120 قرشا يوميا بحد أقصى رسم الشهر.ويصرف بدل غذاء نقدى قدره 60 قرشا يوميا للطالب عن الفترة التى ينقطع فيها عن الإقامة بالمدينة بشرط أخطار المشرف مسبقا.كما يوقف صرف التغذية للطالب الذى لا يسدد رسوم الإقامة حتى اليوم العاشر من الشهر ويسمح له باستمرار الإقامة حتى اليوم الخامس عشر فإذا لم يؤد الرسم كاملا تنهى إقامته ويسوى المستحق عليه من التأمين. (ويجوز لمراقب عام المدينة إعادة قيده إذا وجدت أسباب تبرر ذلك