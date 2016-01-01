بخطوات بسيطة.. 8 نصائح لوضع مكياج ساحر مناسب لفصل الشتاء



مكياج ساحر مناسب لفصل الشتاء مكياج ساحر مناسب لفصل الشتاء

نحتار في اختيار الوان المكياج المناسبة لفصل الشتاء والتي تناسب الملابس الشتوية الدافئة، لذا يجب ان يكون المكياج دافئا ومميزا، وذلك لتعطي الفتاة أفضل إطلالة مناسبة لهذا الفضل المميز.



وقالت خلود الشمري خبيرة التجميل، انه يجب الإهتمام بالبشرة قبل وضع المكياج، حيث ان مشاكل البشرة في فصل الشتاء كثير، كمشكلة الجفاف، والتي غالبا ما تصيب البشرة الدهنية والحساسة في فصل الشتاء.



وتابعت الشمري في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك طرق عديدة للحفاظ على البشرة في فصل الشتاء، والتي يجب اتباعها لكي تحصلي على مكياج جذاب وساحر، ومن أهمها:

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1- وضع قليل من ظل الجفون او تطبيق الايلاينر المجنح ووضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود، مع استخدام لون هادئ وبسيط يظهر الملامح بشكل مختلف .2- يمتاز هذا النمط من المكياج بأنه موضة متجددة لا تبطل، فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا .3- في وسط الجفن العلوي يجب أن تضع الفتاة ظلال مناسب باللون البيج الفاتح هذا اللون موضة ومناسب لكل الفتيات.4- يجب وضع من الظلال الذهبية في زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.5- يجب الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي الرموش العلوية .6- حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.7- تحديد الحواجب بلون قريب من لون شعرك .8- ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء على الرموش لكي تطيلها وتعمل على تكثيفها .