من غير حيرة .. طرق بسيطة لاختيار الملابس المناسبة لفصل الخريف



بسيطة لاختيار الملابس المناسبة بسيطة لاختيار الملابس المناسبة

تتقلب درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الخريف، فنجد أنه يكون في الصباح باردا، ويميل إلى الحرارة بعد الظهر، وإن كنت تشعر بالحيرة حول اختيار الملابس المناسبة لفصل الخريف، والتي لا تجعلك تشعر في الظهيرة بالحرارة ، وفي نفس الوقت توفر لك الدفء خلال المساء.



ووفقا لما جاء في موقع wikihow، ان ارتداء الملابس متعدد الطبقات في فصل الخريف حل ممتازا لكي تتناسب مع تقلبات الجو الذي يشهدها هذا الفصل بين الصباح والمساء، وفي السطور التالية سنقوم بإعطائك بعض الأفكار البسيطة لاختيار الملابس المناسبة لفصل الخريف.



1- الجواكيت الخفيفة :

ويمكن اختيار جواكت خفيفة المصنوعة من الجينز أو من الجبردين أو الصوف لارتدائها في المساء، حيث يمكن الإمساك بالجاكيت على اليدين خلال فترات النهار حتى تشعر بالبرد قليلا وتبدأ في ارتدائه.

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2- الفساتين :وتعتبر الفساتين ذات الأكمام الطويلة من اقمشة الكتان خيارا ممتازا للغاية في فصل الخريف، حيث يمكن أن توفر الدفء اللازم خلال المساء، وأيضا لا تشعرك بالحرارة خلال فترة الظهيرة، ويمكن اختيار ارتداء الشال عليها، أو البوليرو لمزيد من الدفء.3- التنانير :ويمكن اختيار التنانير الطويلة أو القصيرة المصنوعة من الصوف او القطن، لتعطي إحساسا بالدفء أكثر في فصل الخريف، وارتداء عليها البوط الطويل تعطي إطلالة مثالية.4- البناطيل :ويعتبر البنطال الجينز أو الجلد أحد الخيارات المثالية لارتدائها في فصل الخريف أيضا، حيث يمكن اختياره على القمصان ذات الأكمام الطويلة، وايضا البوط الطويلة ليعطي إطلالة جذابة .5- القمصان :وتعتبر القمصان ذات الأكمام الطويلة أحد الخيارات الممتازة لفصل الخريف فهي تعطي دفئا في الطقس المائل إلى البرودة، وهى أيضا تعطي إطلالة مميزة وجذابة.6- الأحذية:ويجب اختيار الاحذية ذات الكعب متوسط الطول مثل البوط، والأحذية الرياضية فهي مثالية لفصل الخريف، والابتعاد عن الصنادل والأحذية المفتوحة.7- ألوان الملابس :ويجب اختيار الألوان المناسبة لفصل الخريف؛ حيث إن الطقس البارد يحتاج إلى الوان أغمق وأكثر حيادية، لذا عليك بتجنب الألوان الزاهية والفاتحة مثل الأبيض والباستيل والنيون، والاعتماد على الألوان الداكنة ، مثل: العنابي ، والنبيتي، والخوخ، أو ألوان محايدة، مثل: البني والرمادي والأسود، والأخضر الداكن والزيتوني.8- نوع القماش :ويجب اختيار نوع الأقمشة المناسبة لفصل الخريف، والتي تجعلك تشعر بالدفء، حيث يمكن تجنب الكتان والحرير والقطن الخفيف، وارتداء الجلد، والصوف، والفرو، والقطن ايضا لكي يعطيك احساسا بالدفء في فصل الخريف.