دراسة: مسحوق الكركم مسكن فعال لـ التهاب المفاصل



الكركم الكركم

وجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، من قبل باحثين في جامعة تسمانيا بـ أستراليا، أن الكركم من التوابل الصفراء التي قد تكون مسكنًا فعالًا لالتهاب المفاصل.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مستخلص الكركم كان أكثر فعالية في تقليل آلام الركبة، وهو ما أظهرته نتائج الدراسة بعد استخدام 70 مريضًا يعانون من التهاب مفاصل الركبة المصحوب بأعراض وتورم داخل مفصل الركبة لمدة 12 أسبوعًا.



وأكد الباحثون، أن الكركم يستخدم على نطاق واسع كنكهة في الطبخ في جنوب آسيا، وقد استخدم كدواء شرقي تقليدي لعدة قرون، ولكن في السنوات الأخيرة فقط، بدأ العلم الحديث يأخذ التوابل على محمل الجد كدواء.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح الباحثون، أن مطحون الكركم المجفف لـ نبات يسمى كركم لونجا ، تم تجربته في السنوات الأخيرة كعلاج لأمراض الرئة ومرض الزهايمر وأمراض القلب والاكتئاب، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأشار الباحثون، إلى أن الدلائل الجديدة التي أجرتها الدراسة الحالية أكدت أن مسحوق الكركم له تأثير على بعض أنواع السرطان، ويُعتقد أنه لأنه يوقف انقسام الخلايا السرطانية وانتشارها.ويحتوي مسحوق الكركم على الكركمين المكون النشط في الكركم، وهو مادة البوليفينول التي لها خصائص كبيرة كمضاد للأكسدة ومضادة للالتهابات ومطهر، حيث أن المرضى الذين تناولوا مكملات الكركم أبلغوا عن ألم أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وبدون آثار جانبية.