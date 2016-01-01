وجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، من قبل باحثين في جامعة تسمانيا بـ أستراليا، أن الكركم من التوابل الصفراء التي قد تكون مسكنًا فعالًا لالتهاب المفاصل.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مستخلص الكركم كان أكثر فعالية في تقليل آلام الركبة، وهو ما أظهرته نتائج الدراسة بعد استخدام 70 مريضًا يعانون من التهاب مفاصل الركبة المصحوب بأعراض وتورم داخل مفصل الركبة لمدة 12 أسبوعًا.
وأكد الباحثون، أن الكركم يستخدم على نطاق واسع كنكهة في الطبخ في جنوب آسيا، وقد استخدم كدواء شرقي تقليدي لعدة قرون، ولكن في السنوات الأخيرة فقط، بدأ العلم الحديث يأخذ التوابل على محمل الجد كدواء.
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التعليقات على دراسة: مسحوق الكركم مسكن فعال لـ التهاب المفاصل
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