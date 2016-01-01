أفضل علاج للكحة الجافة بطرق منزلية



أفضل علاج للكحة أفضل علاج للكحة

الكحة الجافة والسعال من أكثر الأمراض المزعجة التى يتعرض لها البعض، وخاصة مع تغير الفصول يُصاب البعض بـ كحة شديدة، فعند الإصابة بالإنفلونزا تتضخم بطانة أنفك وتمنع مرور الهواء، وتعمل مزيلات الاحتقان عن طريق تضييق الأوعية الدموية في الأنف ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة المتورمة.



- علاج الكحة الجافة



عسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الحلق، ويمكن أن يساعد أيضًا في تكسير المخاط وتسكين التهاب الحلق، جرب إضافة العسل إلى كوب من الشاي الدافئ أو الماء الدافئ بالليمون.

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الغرغرة بالماء المالحتعمل المياه المالحة على تلطيف الأنسجة الملتهبة وتعزز الشفاء.اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب سعة 8 أونصات من الماء الدافئ، ثم قم بإمالة رأسك للخلف وتغرغر برفق لمدة 30 ثانية ، ثم ابصق، لا تبتلع الماء المالح أبدًا.أعشابالعديد من الأعشاب لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في الحلق.الأعشاب أيضًا مليئة بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك وعلاج الكحةيمكنك إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي عن طريق تخميرها في شاي أو إضافتها إلى وصفاتك المفضلة، يمكنك أيضًا البحث عن المكملات الغذائية والمستخلصات في متجر الأطعمة الصحية المحلي.- علاج الكحة المستمرةفيتاميناتالفيتامينات هي مركبات عضوية يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، وتستخدم الفيتامينات المختلفة أغراضًا مختلفة، على سبيل المثال ، يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة لديك.شرب الكثير من السوائلإذا كنت تعاني من سعال جاف ، فإن السوائل هي صديقك، سيساعدك البقاء رطبًا على ضمان بقاء الحلق رطبًا حتى يتمكن من التعافي بشكل صحيح، لذلك اهدف إلى شرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا ، لكن المزيد أفضل.بروميلينالبروميلين هو إنزيم موجود في الأناناس له خصائص قوية مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل أنسجة الحلق المتورمة والمتهيجة.قد يساعد البروميلين أيضًا في تكسير المخاط، يمكنك الحصول على جرعة صغيرة من البروميلين في كوب من عصير الأناناس ، لكن الكثير من الناس يفضلون تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على تركيز أعلى بكثير.- علاج الكحة الناشفة المستمرةيعد تحديد سبب السعال المزمن أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفعال، وفي كثير من الحالات ، قد تتسبب أكثر من حالة أساسية في السعال المزمن.شرب السوائل، يساعد السائل على ترقيق المخاط في حلقك، ويمكن للسوائل الدافئة ، مثل المرق أو الشاي أو العصير ، أن تهدئ حلقك.مص قطرات السعال أو الحلوى الصلبة، قد تخفف من السعال الجاف وتهدئ التهاب الحلق.ضع في اعتبارك تناول العسل، قد تساعد ملعقة صغيرة من العسل في تخفيف السعال، لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد لأن العسل يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة بالرضع.رطب الهواء، استخدم مرطب الهواء بالرذاذ البارد أو خذ حمامًا بخاريًا.تجنب دخان التبغ، يؤدي التدخين أو استنشاق الدخان السلبي إلى تهيج رئتيك ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم السعال الناجم عن عوامل أخرين، إذا كنت تدخن ، تحدث مع طبيبك حول البرامج والمنتجات التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين.اقرأ ايضًا | علاج الكحة في المنزل بدون أدوية- علاج الكحة الشديدة مع البلغمالتهاب الشعب الهوائية هو التهاب حاد (قصير الأمد) أو مزمن (طويل الأمد) يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، وهو ناتج عن العدوى وتدخين السجائر واستنشاق الملوثات البيئية، ومن أكثر الأعراض المميزة هي السعال والصفير، كما يتضمن علاج التهاب الشعب الهوائية في المقام الأول تخفيف الأعراض ، وفي حالات التهاب الشعب الهوائية المزمن ، تقليل الأضرار التي تلحق بالممرات الهوائية.عادة ما يتم حل التهاب الشعب الهوائية الحاد من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين ، مع شفاء كامل للممرات الهوائية والعودة إلى وظائفها الكاملة، وبالتالي ، فإن الهدف من العلاج هو السيطرة على الأعراض.والمضادات الحيوية ليست فعالة عادة لأن معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد تسببها الفيروسات، يجب استخدامها فقط في حالة الاشتباه الشديد في العدوى البكتيرية أو تأكيدها عن طريق الاختبار، يشمل علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد ما يلي:الراحة الكافية وتناول السوائلاستخدم الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف آلام العضلات والصداع وتقليل الحمىاستخدم مثبطات الكحة في حالة السعال الجاف (أي السعال الذي لا ينتج البلغم) ولكن ليس السعال المنتجاستخدم طارد البلغم للسعال المنتج ، للمساعدة في تطهير الشعب الهوائية من البلغمالإقلاع عن التدخين وتجنب المهيجات الأخرى المحمولة في الهواءاستخدام الأدوية الموسعة للقصبات (المسكنات) لفتح المسالك الهوائية المسدودة في الأشخاص الذين يعانون من أزيز مع سعالهم أو الربو الأساسي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.- علاج الكحة الناشفة وقت النومالسعال الذي يزعجك طوال اليوم سيئ بما فيه الكفاية، ولكن عندما يبقونك مستيقظًا طوال الليل ، يمكنك أن تشعر بالفزع، ولا تحصل على القسط الكافي من النوم.استخدم المرطب لجعل الهواء رطبًا ، أو استنشق البخار من الدش الساخن أو غلاية الشاي قبل النوم.ارفعي رأسك قليلًا باستخدام وسادة إضافية.جرب بخاخ الأنف بمحلول ملحي أو ماء مالح.ابتلع ملعقة صغيرة من العسل. (ملاحظة: هذا ليس للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.)ارتشف الشاي الدافئ أو الحساء.تمتص مستحلبات المنثول أو العسل قبل النوم.