يحتوي القرع على نسبة عالية من فيتامين D والمعادن الأساسية مثل النحاس والحديد والفوسفور والبيتا كاروتين وفيتامين C وE وبعض الأملاح المعدنية؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد القرع الصحية.
فوائد القرع الصحية :
1- يفيد لحل مشكلة حصى الكلى والمرارة عند تناوله عصيرا ثلاث مرات يوميًا لعشرة أيام
2- يمنع تصلب الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية
3- يعالج عسر الهضم والإمساك
4- علاج القرحة والحموضة
5- مهدئ نفسي جيد و فعال جدًا في علاج الأرق. بتناول كوب من عصيره مع العسل يوميًا.
6- يقلل من مخاطر إرتفاع ضغط الدم و نسبة الكوليسترول الضار
7- يشفي من إلتهاب الكبد الفيروسي A النشط
8- يقوي المناعة لغناه بفيتامين C و هو فعال في تحسين صحة الجسم و الحماية من الأمراض المختلفة.
9- يحافظ علي نضارة و جمال البشرة لغناه بفيتامين C, E و البيتا كاروتين
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التعليقات على مطبوخ أو مسلوق .. 15 فائدة لـ القرع
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