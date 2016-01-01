البقدونس أهمها.. أغذية تقوي الأعصاب

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صورة الخبر: البقدونس
البقدونس

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التي تساعد على تقوية الأعصاب.

1- فيتامين B1: الفاصولياء، والحبوب الكاملة المدعمة ومنتجاتها مثل: (الخبز، والمعكرونة، والحبوب).
2- فيتامين B3: الدجاج، والأسماك، واللحوم، والحبوب الكاملة المُدعّمة.
3- فيتامين B6: الحبوب المُدعّمة، والموز، والدجاج، والبيض، والبازلاء، والسبانخ.

4- فيتامين B9 (حمض الفوليك): الحبوب المدعّمة، والعدس، والخضروات الورقية الداكنة.
5- فيتامين B12: لحم البقر، والدجاج، والأطعمة المُدعمّة.
6- فيتامين C: الحمضيات، والتوت، والبندورة.
7- فيتامين D: الحليب ومنتجاته المدعمة، والحبوب المُدعّمة، وصفار البيض.

8- فيتامين Eـ: الخضار الورقية الخضراء، واللوز، والبندق، والزيوت النباتية، مثل: زيت دوّار الشمس، وزيت الكانولا.
9- فيتامين K: الخضار الورقية الخضراء، مثل: البقدونس، بالإضافة إلى اللفت، والبروكلي، والملفوف، والأفوكادو، والكيوي، والعنب.
10- الحديد: الخضار الورقية الخضراء، والفاصوليا، واللحوم الحمراء، والبيض، والدجاج.
11- الأوميجا 3: سمك السلمون والسردين.
12- الألياف الغذائية: الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبقوليات، والمكسرات، والبذور.
13- الزنك: اللحوم الحمراء، والحبوب المُدعّمة، واللوز، والفول السوداني، والحُمُّص، ومنتجات الألبان.
14- المغنيسيوم: الحبوب الكاملة، والخضراوات الورقية الخضراء، اللوز، والفول السوداني، والبندق، والبازلاء، والأفوكادو، والموز.
15- النحاس: الكبد، والمأكولات البحرية، والكاجو، وبذور عباد الشمس، وحبوب نخالة القمح، والكاكاو.

المصدر: elbalad

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