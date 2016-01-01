البقدونس أهمها.. أغذية تقوي الأعصاب

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التي تساعد على تقوية الأعصاب.
1- فيتامين B1: الفاصولياء، والحبوب الكاملة المدعمة ومنتجاتها مثل: (الخبز، والمعكرونة، والحبوب).
2- فيتامين B3: الدجاج، والأسماك، واللحوم، والحبوب الكاملة المُدعّمة.
3- فيتامين B6: الحبوب المُدعّمة، والموز، والدجاج، والبيض، والبازلاء، والسبانخ.
4- فيتامين B9 (حمض الفوليك): الحبوب المدعّمة، والعدس، والخضروات الورقية الداكنة.
5- فيتامين B12: لحم البقر، والدجاج، والأطعمة المُدعمّة.
6- فيتامين C: الحمضيات، والتوت، والبندورة.
7- فيتامين D: الحليب ومنتجاته المدعمة، والحبوب المُدعّمة، وصفار البيض.
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