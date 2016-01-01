وزير التعليم: العالم كله أصبح رقميا.. والتعليم أون لاين ليس بدعة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وزير التعليم: العالم كله أصبح رقميا.. والتعليم أون لاين ليس بدعة

صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الرقمي عبر وسائل الانترنت أصبح منتشرا في جميع أنحاء العالم، وتغير الاتجاه سواء في تحويل النقود أو حجز الطيران والفنادق ومن الصعب انشاء جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر الحديث.

وأوضح طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي احمد سالم على قناة القاهرة والناس، أن وزارة التعليم تؤهل جيلا بأدوات جديدة مع توفير الأدوات القديمة التي لا تزال موجودة من فصول ومعملين، مضيفا: "احنا استثمرنا في محتوى رقمي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة.. العالم كله بقى رقمي ودي مش بدعة احنا اخترعناها".

وتابع: "التعليم الاون لاين دلوقتى فيه مصادر اخرى ودي حاجة خير زيادة سواء في بنك المعرفة او الافلام التي تطرحها الوزارة، ولازم الناس لا تخاف منها وتعتبرها اضافة ضخمة وبتكلف اموال كتير، وبتعلم الاولاد بشكل افضل ومستوى الجودة أحسن".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير التعليم: العالم كله أصبح رقميا.. والتعليم أون لاين ليس بدعة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20875

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager