شعر، منذ قليل، سكان القاهرة والإسكندرية بهزة أرضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شعورهم بالهزة، الأمر الذي انتشر سريعا عقب حدوثه.
أكد مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث هزة أرضية بقوة ٥.٨ على عمق ٤٠ كيلو، والتي شعر بها سكان محافظات القاهرة والإسكندرية.
وأضاف المصدر أنه لم يحدث جراء هذا الزلزال أي إصابات أو خسائر، موضحا أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان مصر حدثت نتيجة وقوع هزة أرضية في جنوب جزيرة تكريت اليونانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بقوة 5.8 ريختر .. زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق