بقوة 5.8 ريختر .. زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية

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صورة الخبر: زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية
زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية

شعر، منذ قليل، سكان القاهرة والإسكندرية بهزة أرضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شعورهم بالهزة، الأمر الذي انتشر سريعا عقب حدوثه.

أكد مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث هزة أرضية بقوة ٥.٨ على عمق ٤٠ كيلو، والتي شعر بها سكان محافظات القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المصدر أنه لم يحدث جراء هذا الزلزال أي إصابات أو خسائر، موضحا أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان مصر حدثت نتيجة وقوع هزة أرضية في جنوب جزيرة تكريت اليونانية.

وكان تعرضت الأسبوع الماضي منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كم شرق مدينة الغردقة، لعبة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وخط العرض 27.5215°N شمالًا وخط الطول E 33.9760° شرقًا، وعمق 13 كم.

المصدر: elbalad

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