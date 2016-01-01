كشف الرائد محمود المغازي الضابط بسلاح حرس الحدود بالقوات المسلحة، تفاصيل عمليات تأمين الحدود المصرية ضد أعمال التهريب.
وقال المغازي، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن أغلب الضبطيات تكون مواد مخدرة وأسلحة وذخيرة وأدوية مجهولة المصدر أو مستحضرات تجميل وسجائر كلها مجهولة المصدر.
وروى الرائد محمود المغازي، علمية ضبط عناصر تهريب، قائلا: "مجموعة مهربة حاولت إدخال شحنة من المخدرات، وتم رصد العناصر وعمل كمائن لهم، قابلناهم وتم التعامل معهم".
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التعليقات على ساعة ونصف تعامل.. ضابط حرس حدود يكشف تفاصيل ضبط عناصر مهربة
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