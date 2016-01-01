متقوليش معالي الوزير يا عم.. خناقة بين معتز الدمرداش ومحامي أحمد وزينب على الهواء



معتز الدمرداش معتز الدمرداش

قال أحمد عيد محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إنه حضر التحقيق مع موكليه أمس، حيث وجه لهما المركز القومي للطفولة والأمومة تهمة الإتجار بالبشر وتهما أخرى، لكن النيابة العامة وجهت لموكليه تهمة استغلال الطفلة في التربح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "وضحنا للنيابة العامة أن الفيديوهات الأخيرة التي شهدت ظهور ابنتيهما ايلين حققت نحو مليون مشاهدة وتعليق، لكن مقاطع الفيديو التي نشراها دون الطفلة بلغت نحو 30 مليون مشاهدة وتعليق، ووضحنا ان ظهور الابنة كان تعبيرًا من أحمد وزينب عن حبهما لها وليس من أجل التربح".



وتابع، ان موكلته زينب غيرت وجهها بلون "ميك آب" يميل إلى السمار وليس السواد لمدة لم تزد عن نصف دقيقة في مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في الأزمة، مردفًا: "عندما شعرت بخوف ابنتها غيرت مظهرها، وبالتالي لا يوجد هناك ترويع أو إتجار بالطفلة".

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وتعرض المحامي إلى موقف محرج على الهواء، بعدما نادى مقدم البرنامج بـ"معالي الوزير"، ليرد الدمرداش عليه قائلًا: "انت بتقولي معالي الوزير ليه يا عم؟! انا مش وزير، أنا مقدم برنامج".وأشار المحامي، إلى أن القضية لا تزال سير التحقيق، لكن جرى إخلاء سبيل موكليه بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه لكل منهما، مشددًا على أن النيابة العامة لو كانت تشك فيهما لما أفرجت عنهما: "أرى أن القضية ستُحفظ والقضاء المصري لا مجاملات فيه".