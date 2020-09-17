

9 أفكار لتجديد دولابك فى الخريف من غير ما تخربى الميزانية 9 أفكار لتجديد دولابك فى الخريف من غير ما تخربى الميزانية

أصبح الاتجاه لاختيار الأزياء المستدامة من الأمور العالمية التى تحرص عليها السيدات فى كثير من الأحيان، حتى النجمات منهن، وعلى سبيل المثال فقد كررت النجمة العالمية كيت بلانشيت إطلالتها أكثر من مرة خلال مهرجان البندقية في فينيسيا، ومع اقتراب فصل الخريف تبدأ الفتيات في البحث عن طرق لتجديد خزانتهن دوان انفاق الكثير من، وإليك 9 أفكار تساعدك على ذلك نقلًا عن موقع " Evewoman".



تنسيق خزانة الملابس الخاصة بك

ابدأي بالاطلاع على كل قطعة ملابس تمتلكيها واخرجي أي شيء لا تحبيه أو لا ترى نفسك ترتديه في أي وقت، وسيساعدك ذلك على ابتكار أفكارًا جديدة لارتداء العناصر التي يمكنك إقرانها معًا وتلك التي لم ترتديها منذ فترة طويلة، وتحديد ما ينقصك ببساطة.



كتابة قائمة للتسوق

اذهبي للتسوق مع قائمة مكتوب فيها ما ينقصك، واستخدمي هذه القائمة التي قمت بإعدادها أثناء التسوق في خزانة ملابسك لملء أي فجوات لديك، مما يساعد على تقليل فرص شراء العناصر غير الضرورية أو العناصر المكررة.

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اختارى سلعا جودتها عاليةأثناء التسوق، ضعى فى اعتبارك الاستثمار في سلع ذات جودة عالية خاصة لتلك الملابس التي ترتديها كثيرًا.ملابس مناسبة لأكثر من موسمبدلًا من امتلاك دواليب ملابس مختلفة لفصول مختلفة، ابحثي عن طرق لارتداء ملابسك لأكثر من موسم، على سبيل المثال فكري في الألوان المحايدة التي يمكن ارتداؤها على مدار السنة، وضعي طبقة من الملابس الخفيفة في الطقس البارد لمزيد من الدفء بدلاً من شراء عناصر جديدة.تبديل الملابسطريقة أخرى سهلة لتحديث ملابسك هي تبديلها، ذلك المفهوم الذي ظهر مؤخرًا، حيث يمكنك الاجتماع مع الأصدقاء والاستمتاع بحفلة تبادل ملابس وستحصل على ملابس جديدة بدون تكلفة على الإطلاق.بيع العناصر التي لا ترتديهاعندما تقومي بتنظيف خزانتك، ستجدي الملابس التي لا تزال جديدة، أو في حالة جيدة، والتي يمكنك بيعها لكسب القليل من المال. استخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لبيع هذه العناصر واستخدمي المال للحصول على بعض العناصر الجديدة.تغيير أزرار المعطفتعد هذه الحيلة من الطرق البسيطة لتحديث ملابسك، فقط استبدلي الأزرار القديمة بأخرى معدنية جديدة أكثر أناقة. يمكنك أن تفعلي الشيء نفسه بالنسبة للبلوزات والقمصان.صبغ الجينز الأسودقد لا يبدو الجينز الأسود الذي تحبيه كثيرًا كما كان عند شرائه. لابد أن يتلاشى لونه بعد بضع غسلات، لكن هذا لا يعني التخلص منه وشراء قطعة جديدة، فقط امنحيه فرصة جديدة للحياة عن طريق صبغه ويمكنك ارتدائه لفترة أطول قبل أن يحتاج إلى استبداله.تحديث الملحقاتيمكن أن تكون الملحقات أرخص من شراء ملابس جديدة، لذا احصلس على بعض قطع المجوهرات الجديدة أو بعض الأوشحة التي يمكنك ارتداؤها مع ملابسك القديمة وجعلها تبدو جديدة مرة أخرى.الاستفادة من التخفيضاتترقبي التخفيضات حيث يمكنك الحصول على ملابس جديدة بجزء بسيط من السعر. وكوني حذرة، ولا تشتري أي شيء لا تحتاجيه.