

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-9-2020 تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-9-2020

يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.



وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 17-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-9-2020

ويشهد اليوم الجمعة نهارا شبورة مائية صباحا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح نشطة، كما تتكون شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.



ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما حالة الطقس ليلا فتكون لطيفة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة 18-9-2020القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 36الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 35شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 35طنطا: الصغرى 24 والعظمى 35دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 33بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29السلوم: الصغرى 24 والعظمى 29سيوة: الصغرى 23 والعظمى 33بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32دمياط: الصغرى 25 والعظمى 31الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 34الإسماعيلية: الصغرى 24 والعظمى 37السويس: الصغرى 24 والعظمى 37العريش: الصغرى 23 والعظمى 34رفح: الصغرى 22 والعظمى 33رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 37نخل: الصغرى 22 والعظمى 34نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37طابا: الصغرى 26 والعظمى 35كاترين: الصغرى 21 والعظمى 35الطور: الصغرى 27 والعظمى 36شرم الشيخ: الصغرى 28 والعظمى 38الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 37المنيا: الصغرى 25 والعظمى 39أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 40سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 41قنا: الصغرى 26 والعظمى 42ادفو: الصغرى 27 والعظمى 44الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 43أسوان: الصغرى 29 والعظمى 45أبوسمبل: الصغرى 29 والعظمى 44الوادي الجديد: الصغرى 24 والعظمى 43شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 39أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 38حلايب: الصغرى 27 والعظمى 35رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35