

استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة مسجلا 15.71 جنيه بالأهلى استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة مسجلا 15.71 جنيه بالأهلى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 18-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.



15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.71 جنيه للشراء.



15.81 جنيه للبيع.

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