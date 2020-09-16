

حصاد البورصة المصرية خلال أسبوع حصاد البورصة المصرية خلال أسبوع

شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، الكثير من الأحداث، وفي التقرير التالي ترصد «بوابة أخبار اليوم»، حصاد البورصة خلال الأسبوع



رأس المال السوقي للبورصة



ارتفع رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بنحو 300 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 617.1 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 316.3 مليار جنيه إلى 314.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.1 مليار جنيه إلى 191 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

وتراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 506.5 مليار جنيه إلى 505.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX 30"بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " EGX 70متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 100متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة، وسجل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.قيمة التداول بالبورصةتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.105مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.بورصة النيلبلغ إجمالي قيمة التداول في بورصة النيل نحو 28.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 52.4 مليون ورقة منفذة على 2017 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 39.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.06%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 681.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ" EGX 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 108.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ "EGX 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 177 ألف عملية.