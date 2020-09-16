ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 18 سبتمبر

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020.
يأتي ذلك بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 9 جنيهات و 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وفقد سعر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات من قيمته، في حين فقد الجنيه الذهب نحو 100 جنيها من قيمته.
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