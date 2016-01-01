الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

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تقلبات ومنخفضات جوية محتملة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف، يوم الأربعاء القادم الموافق 23 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناح فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة، حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح ما بين 4 لـ 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنها سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذريراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم، نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة التي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام حتى يتسنى للمسؤلين اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة.

وقالت هيئة الأرصاد، أن هذا البيان اجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وسوف يتم اصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي.

المصدر: elbalad

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