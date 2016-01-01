محافظ مطروح يكشف تفاصيل لأول مرة عن تحرير 6 مصريين من ليبيا.. فيديو

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العائدين من ليبيا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم استعادة 6 عمال مصريين كانوا محتجزين فى ليبيا، موضحًا أن العمال الـ 6 كانوا يعملون فى التشييد والبناء بمنطقة بنى وليد، غرب ليبيا.

أضاف محافظ مطروح، خلال حوار على قناة أكسترا، أنه أثناء سير العمال الـ 6 خرج عليهم مجموعة أشخاص ينضمون لعصابة مسلحة وقاموا باحتجازهم.

ولفت إلى أن تلك العصابة مخصصة لـاحتجاز المواطنين وتقوم بطلب فدية من دول تلك الأشخاص، مؤكدًا أن مصر لا تقبل بذلك، فاتجه أفراد العصابة لأسر الأشخاص وطلبوا 30 ألف دينار لإطلاق سراح كل شخص.

وأوضح أنه على الفور قامت السلطات المصرية بالتحرك، واتخاذ اللازم لعودة المحتجزين لأرض الوطن.

وأشار إلى أن، رجال المخابرات العامة تحركوا بالتعاون مع السلطات فى ليبيا وعلى الفور تم تحديد موقع المتهمين وتم مداهمة الوكر وضبط بعض المتهمين.

المصدر: قناة أكسترا

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