

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020 تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.



وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 17-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.



تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

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ويشهد اليوم الخميس طقسًا يتخلله شبورة مائية صباحًا، ومائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا.كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.يشار إلى أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ربع إلا 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الخميس 17-9-2020القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 35الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 35وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 34شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35طنطا: الصغرى 23 والعظمى 35دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 33بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30السلوم: الصغرى 23 والعظمى 31سيوة: الصغرى 23 والعظمى 31بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32دمياط: الصغرى 25 والعظمى 32الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 36العريش: الصغرى 22 والعظمى 32رفح: الصغرى 22 والعظمى 34رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 37نخل: الصغرى 20 والعظمى 37نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37طابا: الصغرى 26 والعظمى 35كاترين: الصغرى 21 والعظمى 35الطور: الصغرى 27 والعظمى 36شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 38الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38قنا: الصغرى 26 والعظمى 40ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36