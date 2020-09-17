عرض هيكل الديناصور «تى ريكس» للبيع بمزاد فى نيويورك

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عرض هيكل الديناصور «تى ريكس» للبيع بمزاد فى نيويورك

أعلنت دار كريستيز للمزادات أن واحدا من أفضل الهياكل العظمية للديناصور "تي ريكس" على الإطلاق، سيعرض في مزاد بنيويورك في السادس من أكتوبر.

وذكرت دار المزادات، في بيان، أن الهيكل العظمي، المسمى "ستان" على اسم مكتشفه ستان ساكريسون، قد تم اكتشافه عام 1987، بعد أقل من قرن من معرفة هذا النوع لأول مرة.

وقال جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز، إن هذا البيع يعد "فرصة واحدة في كل جيل".

وسيعرض "ستان" للبيع بالمزاد إلى جانب روائع الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك أعمال جاكسون بولوك، وجان ميشيل باسكيات.

المصدر: المصرى اليوم

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