

كيف استقبل جمهور بهاء سلطان فسخ تعاقده مع محروس: «مش هنقبل بألبوم أقل من ١٠٠ أغنية» كيف استقبل جمهور بهاء سلطان فسخ تعاقده مع محروس: «مش هنقبل بألبوم أقل من ١٠٠ أغنية»

حالة من السعادة العارمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن المطرب بهاء سلطان عن فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، صاحب شركة «فري ميوزك»، التي امتلكت عقد احتكاره طيلة السنوات الماضية.



ولم تخل الطرافة من تعليقات جمهور «بهاء» على خبر فسخ تعاقده مع «محروس»، والذين استقبلوا الخبر بفرحة كبيرة، وعبروا عن اشتياقهم لطرح «بهاء» لألبومه الجديد بعدما حرمهم عقد احتكاره من التمتع بأغاني جديده له طيلة السنوات الماضية.



ومن بين أكثر هذه التعليقات طرافه، كان ما نشره حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تدعى صاحبته نورهان أشرف، حيث اسخدمت صورة للفنان محمد هنيدي من فيلم عندليب الدقي، خلال تجسيده لشخصية «فواز»، وكتبت معلقة: «بمناسبة فسخ عقده مع نصر محروس، أبغي أغنية من بهاء سلطان الحين».

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فيما كتب حساب آخر يحمل اسم «مجرة» تعليقًا على خبر فسخ «بهاء» عقد احتكاره: «إيه يا Bahaa بقالك ٣ ساعات فاسخ العقد فين الألبوم».واستخدم حساب يحمل اسم «عصام» مقطع فيديو يظهر خلاله تأثر واحد من حضور آحد موالد أهل البيت، وهو يهتف: «إيه ياعم الحج العظمة دي رايحني ونبي»، وكتب معلقًا: «ده حال جمهور بهاء سلطان لما يسمع اول اغنية هينزلها».وعلقت «هدير» على عودة «بهاء» مرة أخرى للغناء، بنشر صورة للفنان أحمد حلمي، وكتبت: «اعملنا ألبوم 40 أغنية بالمناسبة السعيدة دي».وعلق مستخدم آخر يدعى حمادة صلاح، على الخبر الذي لاقى حفاوة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، قائلًا: «بمناسبة فسخ بهاء سلطان لعقده أخيرَا مع نصر محروس، مش هقبل بألبوم أقل من ١٠٠ أغنية تعويضًا عن الفترة اللي فاتت، والعك اللي كنا بنسمعه».وأعلن المطرب بهاء سلطان، صباح اليوم، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، مالك شركة «فري ميوزك»، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، كتب خلاله: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الحمد لله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك نصر محروس».وفي وقت لاحق، نفى المنتج نصر محروس، مالك شركة «فري ميوزك»، في تصريحات صحفية، ما قاله «بهاء» عن فسخ التعاقد مع شركته، مؤكدًا في أن المحكمة الاقتصادية حكمت لصالح شركته بالتنفيذ العيني للتعاقد.وعلق «بهاء»، على تصريحات «محروس»، في منشور أخر على «فيس بوك»، وجه خلاله الشكر لجمهوره على الطريقة التي استقبلوا بها خبر فسخ تعاقده مع «فري ميوزك»، قائلًا: «أولا انتوا واحشنى جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت».وأضاف: «الحمد لله القضية أخذت شكل من الناحية القانونية أفضل وقريبًا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتى كانت أمس 9/15».