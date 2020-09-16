قالت جولدمان ساكس، احد أكبر المؤسسات المالية العالمية، إن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن، نتيجة لتدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.
وأشارت في تقرير حصلت علية وكالة انباء الشرق الأوسط، إلى أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية
وأشارت إلى أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، بسبب جائحة كورونا، ولكن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة لجاذبية السوق المصري.
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التعليقات على «جولد مان ساكس»: مصر الأفضل في الأسواق الناشئة.. وتركيا لم تعد منافسًا
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