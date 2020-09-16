انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 9 جنيهات و 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وفقد سعر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات من قيمته، في حين فقد الجنيه الذهب نحو 100 جنيها من قيمته.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
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التعليقات على انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 17 سبتمبر.. والعيار يفقد 10 جنيهات
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