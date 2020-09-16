انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 17 سبتمبر.. والعيار يفقد 10 جنيهات

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انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 17 سبتمبر.. والعيار يفقد 10 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 9 جنيهات و 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وفقد سعر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات من قيمته، في حين فقد الجنيه الذهب نحو 100 جنيها من قيمته.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأربعاء بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، سجل عيار 21 بلغ نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.

المصدر: اخبار اليوم

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