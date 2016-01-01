بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

تفضل العديد من السيدات استخدام السمن البلدي في الطعام لإضافتها نكهه قوية ولذيذة إلى الطعام، ولكن الكثير من السيدات تحتار بشكل كبير عند نفاذ السمن البلدي في المطبخ.
ونقدم لكِ طريقة عمل بديل لبسمن البلدي بمكونات في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
المكونات
1 كوب قشطة بلدي
1 لتر زيت عباد الشمس
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