بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق



السمن البلدي السمن البلدي

تفضل العديد من السيدات استخدام السمن البلدي في الطعام لإضافتها نكهه قوية ولذيذة إلى الطعام، ولكن الكثير من السيدات تحتار بشكل كبير عند نفاذ السمن البلدي في المطبخ.



ونقدم لكِ طريقة عمل بديل لبسمن البلدي بمكونات في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي



المكونات

1 كوب قشطة بلدي

1 لتر زيت عباد الشمس

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اقرأ ايضًا | طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوةطريقة تحضير بديل السمنة البلدي* يضرب في الخلاط الزيت مع القشطة* يوضع الخليط على النار ويقلب على نار هادئة حتى تقدح* تترك لتهدأ ثم تصفى السمنة من المورتا* تحفظ في برطمان نظيف جاف