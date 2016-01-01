لإفطار لذيذ.. طريقة عمل طعمية بالخبز ..فيديو

تحتار دائما ربات المنزل في اختيار الأكلات التي تتناسب مع وجبة الإفطار وتقديم الأطباق الجديدة وغير التقليدية حتى لا تشعر بالملل عند تقديم الطعام، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، طريقة عمل طعمية بالخبز بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
مقادير طعمية بالخبز
جزر
بصل
شبت
بقدونس
كزبرة خضراء
كمون
كزبرة جافة
بيكربونات بيكنج صودا
ثوم
سمسم
ملح
فلفل أسود
خبز بلدي
زيت للقلي
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