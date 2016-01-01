لإفطار لذيذ.. طريقة عمل طعمية بالخبز ..فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لإفطار لذيذ.. طريقة عمل طعمية بالخبز ..فيديو

صورة الخبر: طعمية بالخبز
طعمية بالخبز

تحتار دائما ربات المنزل في اختيار الأكلات التي تتناسب مع وجبة الإفطار وتقديم الأطباق الجديدة وغير التقليدية حتى لا تشعر بالملل عند تقديم الطعام، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، طريقة عمل طعمية بالخبز بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير طعمية بالخبز
جزر
بصل
شبت
بقدونس
كزبرة خضراء
كمون
كزبرة جافة
بيكربونات بيكنج صودا
ثوم
سمسم
ملح
فلفل أسود
خبز بلدي
زيت للقلي

اقرأ أيضا:
من غير زيادة وزن.. طريقة عمل طعمية دايت

طريقة تحضير طعمية بالخبز
- في الكبة يضرب جزر وبصل وثوم ثم يضاف كرات وشبت وبقدونس وكزبرة وبيكنج صودا
- ثم تضاف بيكربونات وكزبرة ناشفة وكمون وملح وفلفل وخبز ناشف ويضرب
- ثم يضاف دقيق ثم يضاف ماء وتضرب جيدا حتى تتجانس المكونات
-ثم تشكل أقراص طعمية وتقلب في سمسم وبيكربونات
- تقلى في زيت غزير ثم تقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لإفطار لذيذ.. طريقة عمل طعمية بالخبز ..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14525

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager