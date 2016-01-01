كيف تحافظين على مكياج حفلتك طوال الليل



مكياج حفلتك مكياج حفلتك

أفضل الحيل للحفاظ على مكياج الحفلة طوال الليل، وفقا لما نشره موقع fashion،هو أنهى يمكنك استخدام ظل أغمق ، لأنه لا يوجد ضوء كافٍ ليلا وهذا يمكن أن يبرز الملامح ويخلق مظهرًا غير طبيعي.



يمكنك وضع كحل أسود أو قلم رصاص لإبراز العينين والكثير من الماسكارا. اختاري أحمر الشفاه الداكن أو ملمع الشفاه ، أيهما تفضلين. تبدو العيون الدخانية جيدة بشكل خاص لمكياج المساء ، لأنه يمكنك الجمع بين الألوان والظلال.



من الأفضل دائمًا اختيار الماكياج بما يتناسب مع الملابس ، وستبدين مذهلة.

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الترتر على العيونمزيد من الظل ، يوفر متغيرًا ملونًا ، وأعتقد أن الظل المعدني اللامع مع الترتر بطريقة ما كان دائمًا مخصصًا للمناسبات الخاصةولكن أيضًا مع الملابس غير الرسمية.يمكن أن تبرز العيون أو تظليلها بالترتر المعدني ، حسب الحالة المزاجية.بالإضافة إلى الدرجات الذهبية والفضية والبرونزية ، والظلال الحديثة والأخضر والأزرق والأرجواني ، فإن هذه الظلال لا تزال تبدو أفضل إذا قمت بتأطير عينيك بقلم تحديد العيون ، أو حتى الظل الأسود الذي يمكنك تشكيل الشكل الذي تريده وفي النهاية ضع بعضًا الماسكارا.سوف يبرز عينيك.قوة المظهراعمل بقاعدة ذهبية هي :لا تبرز الشفاه والعينين في نفس الوقت.أفضل حل هو اللون الوردي اللامع ، أو لون البشرة ، وهو اتجاه شائع للغاية.تبدو الشقراوات رائعات فى درجات الألوان الدافئة والبنية والذهبية.