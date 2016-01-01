أفضل النصائح لشراء الأحذية النسائية.. اختاري الكعب العالي المناسب

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أفضل النصائح لشراء الأحذية النسائية

أحذية الكعب العالي غير مريحة لمعظم السيدات، ولكنها تمثل أناقة للسيدات، لذلك نخبرك بكيفية اختيار الكعب العالي، وفقا لما نشره موقع fashion.

أصبحت الأحذية ذات الكعب العالي اليوم أكثر شيوعًا بين السيدات والفتيات قبل اختيار زوج جديد منهم، يجب أن تتجولي في المتجر حتى تتمكني من معرفة ما إذا كان بإمكانك تحمل بضع ساعات، أو أنها مصممة فقط للعرض. وغني عن القول إن مثل هذا الشراء لا معنى له.

يجب أن تشعرى أن الأحذية ذات الكعب العالي التي لديك مثالية وطبيعية، وعمليًا لا تشعرين بارتفاع الكعب في المكان الذي تمشي فيه. من الجيد معرفة أن هناك موديلات مختلفة من هذه الأحذية، والتي تختلف حسب تفضيلات كل عميل.

بالتأكيد لن تختاري حذاء بطول 12 سم أو أكثر إذا لم تستطعى المشي فيه. بالنسبة لك في هذه الحالة يكون الحل الأمثل لكعب 8 سم. ويمكن أن يكون هذا الارتفاع أنيقًا أيضًا، ولا داعي للخوف من كسره في مكان ما.

المصدر: elbalad

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