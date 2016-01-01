علاج ألم الأذن للكبار بزيت الزيتون والأعشاب



علاج ألم الأذن للكبار علاج ألم الأذن للكبار

قد تكون التهابات الأذن أكثر شيوعًا عند الأطفال منها لدى البالغين ، ولكن لا يزال البالغون عرضة للإصابة بهذه العدوى، على عكس التهابات الأذن في مرحلة الطفولة والتي غالبًا ما تكون طفيفة وتنتقل بسرعة، فإن ألم الأذن لدى الكبار غالبًا ما تكون علامات على مشكلة صحية أكثر خطورة.



ومن أعراض ألم الأذن عند الكبار، أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التهابات الأذن تتوافق مع الأجزاء الثلاثة الرئيسية للأذن: الداخلية والوسطى والخارجية، لذا نستعرض لكم فيما يلي علاج ألم الأذن للكبار وهما..



علاج الم الاذن بزيت الزيتون

على الرغم من عدم وجود دليل واضح حول فعالية زيت الزيتون في علاج مشاكل الأذن الشائعة ، إلا أنه لا يرتبط أيضًا بأي عواقب صحية خطيرة ، لذلك لا يزال بإمكانك تجربته لمعرفة ذلك بنفسك.

فيمكنك استخدم قطارة زجاجية أو يمكنك غمس قطعة قطن في زيت الزيتون والسماح للتقطير الزائد في أذنك لا تضع القطنة أو أي شيء آخر في أذنك.

يمكنك استخدام زيت الزيتون بدرجة حرارة الغرفة ، على الرغم من أن بعض الناس يفضلون تسخينه في مقلاة على نار خفيفة. تأكد من اختبار درجة الحرارة على بشرتك أولًا. يجب أن يكون الزيت دافئًا قليلًا وليس ساخنًا.

يحب اتبع هذه التعليمات لتطبيق زيت الزيتون بأمان على أذنيك في المنزل:

-استلق على جانبك مع توجيه الأذن المصابة لأعلى.

-اسحب الجزء الخارجي من أذنك برفق للخلف وللأعلى لفتح قناة الأذن.

-ضع قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت الزيتون في فتحة الأذن.

-قم بتدليك الجلد برفق في مقدمة مدخل قناة الأذن لمساعدة الزيت على شق طريقه.

-ابق على جانبك لمدة 5 إلى 10 دقائق. امسح أي زيت إضافي يسقط من أذنك عند الجلوس.

-كرر في الأذن الأخرى إذا لزم الأمر.

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علاج التهاب الأذن للأطفالعدوى الأذن أو التهاب الأذن هو التهاب مؤلم يصيب الأذن الوسطى تحدث معظم التهابات الأذن الوسطى بين طبلة الأذن وقناة استاكيوس التي تصل الأذنين والأنف والحنجرة.غالبًا ما تتبع عدوى الأذن نزلات البرد، عادة ما تكون البكتيريا أو الفيروسات هي السبب. تسبب العدوى التهابًا وتورمًا في قناة استاكيوس، يضيق الأنبوب ويتراكم السائل خلف طبلة الأذن مما يسبب الضغط والألم، و الأطفال لديهم قنوات استاكيوس أقصر وأضيق من البالغين، كما أن أنابيبها أفقية بشكل أكبر ، مما يسهل عليهم الانسداد.يمكن أن تسبب التهابات الأذن الألم ، لذلك هناك تدابير يمكنك اتخاذها للمساعدة في تخفيف الألم، فيما يلي أبرز علاجات التهاب الأذن للأطفال ..-ضع كمادة دافئة ورطبة على أذن طفلك لمدة 10 إلى 15 دقيقة وهذا قد يساعد في تقليل الألم.- إذا لم يكن هناك سوائل تتسرب من أذن طفلك ولم يكن هناك شك في تمزق طبلة الأذن ، ضع بضع قطرات من درجة حرارة الغرفة أو زيت الزيتون أو زيت السمسم الدافئ قليلًا في الأذن المصابة.- قدِّم لطفلك السوائل كثيرًا يمكن أن يساعد البلع في فتح قناة استاكيوس حتى يتمكن السائل المحاصر من التصريف.- ارفعي سرير الأطفال قليلًا من الرأس لتحسين تصريف الجيوب الأنفية لطفلك لا تضع وسائد تحت رأس طفلك و بدلًا من ذلك ، ضع وسادة أو اثنتين تحت المرتبة.- قد تساعد قطرات الأذن المثلية التي تحتوي على مقتطفات من مكونات مثل الثوم ، ومولين ، والخزامى ، والآذريون ، ونبتة سانت جون في زيت الزيتون في تخفيف الالتهاب والألم.علاج ألم الأذن بالأعشابهناك بعض العلاجات المنزلية المصنوعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من ألم الأذن دون أستخدام المضادات الحيوية، وكان أبرزها ...-زيت الروزماريويسمى بزيت إكليل الجبل، ويعمل على القضاء على البكتريا المسببة لألام الأذن، كما تساعد على التخفيف من حدة ألم الجيوب الأنفية، ويتم خلط زيت الروزماري مع زيت اللافندر أو زيت الكافور ودهنه على منطقة الحلق وحول الأذنين، فيمتصه الجلد بسرعة ويعالج التهابات تلك المناطق.-زيت الثومإذا كنت ترغب في مهاجمة التهاب الأذن بمضاد حيوي طبيعي كامل ، فإن زيت الثوم علاج قوي، ويمكنك صنعه في المنزل من خلال خلط فص ثوم مفروم ومن 1-2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر عضوي ويمزج الثوم مع زيت الزيتون في طبق زجاجي صغير.اترك الثوم "ينقع" في زيت الزيتون وتحرر خصائصه العلاجية لمدة 2 إلى 4 ساعات. يحتفظ هذا بجميع فوائد الثوم النيء ، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يعمل على تلطيف أي التهاب في الأذنين.صفي الزيت ، ثم ضعي قطرتين أو ثلاث قطرات في الأذن المصابة و يمكنك القيام بذلك حتى 4 مرات في اليوم.- زيت شجرة الشاي: لهذا النوع من الزيوت مفعول سحري في مكافحة الفطريات والفيروسات، فيستخدم منذ القدم في الطب الشعبي في علاج حالات التهاب الأذن الداخلية.