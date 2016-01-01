يتم استخدام الكراوية لعلاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك عسر الهضم وقرحة المعدة، أظهرت مجموعة من الدراسات البشرية الصغيرة أن زيت الكراوية يريح الأنسجة العضلية الملساء في الجهاز الهضمي.
وبالتالي تناول الكراوية يخفف من أعراض عسر الهضم مثل الغازات والتشنجات والانتفاخ ، على الرغم من أن الآلية الدقيقة غير معروفة ، قد تكون قدرتها المضادة للميكروبات مسؤولة.
كشف healthline، أن الكراوية تخفف من مشاكل المعدة حيث تحتوي بذورها على كارفون وهو طارد للديدان يستخدم لتدمير الديدان الطفيلية يساعد هذا المكون في قتل الديدان في تلك المعدة التي تسبب الكثير من المشاكل. يساعد الاستهلاك المنتظم لها في قتل تلك الديدان بشكل طبيعي دون أي آثار جانبية.
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التعليقات على تحارب القرح والتهاب الجهاز الهضمي .. فوائد الكراوية للمعدة
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