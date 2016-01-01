تضم كليه العلوم بالقاهرة ، عدد كبير من الاقسام المميزه والهامة ، وبجانب ذلك يوجد برامج بكالوريوس جديدة تم انشاءها لمواكبة سوق العمل المحلي والأقليمى والدولى ومنهم الاتى :
1- برنامج علوم البترول الجيولوچية (Petroleum Geoscience Program)
وهو برنامج منفرد تم تفعيله في العام الدراسي2007-2008، وتم تخرج اول دفعة من البرنامج في يوليو 2011.
يختص البرنامج بدراسة منشأ البترول (النفط والغاز) وكيفية استكشافه وإنتاجه وتصنيعه ، ويتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة من قبل شركات البترول .
بيشارك في التدريس نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ، من قسمي الچيوفيزياء والچيولوچيا ومشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة في مجال البترول من الشركات العالمية العاملة داخل مصر ، ويقوموا بتدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل من خلال الدراسة العملية والتدريب الصيفي والإشراف علي مشاريع التخرج في آخر سنه
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التعليقات على تنسيق ٢٠٢٠.. تعرف على البرامج الجديدة بعلوم القاهرة
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