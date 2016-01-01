تنسيق ٢٠٢٠.. تعرف على البرامج الجديدة بعلوم القاهرة

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صورة الخبر: كليه العلوم بالقاهرة
كليه العلوم بالقاهرة


‎تضم كليه العلوم بالقاهرة ، عدد كبير من الاقسام ‎المميزه والهامة ، وبجانب ذلك يوجد برامج بكالوريوس جديدة تم انشاءها لمواكبة سوق العمل المحلي والأقليمى والدولى ومنهم الاتى :

‎1- برنامج علوم البترول الجيولوچية (Petroleum Geoscience Program)
‎وهو برنامج منفرد تم تفعيله في العام الدراسي2007-2008، وتم تخرج اول دفعة من البرنامج في يوليو 2011.

‎يختص البرنامج بدراسة منشأ البترول (النفط والغاز) وكيفية استكشافه وإنتاجه وتصنيعه ، ويتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة من قبل شركات البترول .
‎بيشارك في التدريس نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ، من قسمي الچيوفيزياء والچيولوچيا ومشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة في مجال البترول من الشركات العالمية العاملة داخل مصر ، ويقوموا بتدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل من خلال الدراسة العملية والتدريب الصيفي والإشراف علي مشاريع التخرج في آخر سنه

‎2- برنامج التقنية الحيوية/ الكيمياء الحيوية الجزيئية(Biotechnology/Biomolecular Chemistry Program)

‎و هو برنامج مزدوج تم تفعيله عام 2006، وتم اخرج اول دفعة منه عام 2010 .

‎ كما يختص هذا البرنامج بدراسة التقنيات والتطبيقات الحيوية الحديثة وعلاقتها بالصناعات الدوائية والغذائية، وبهذه الطريقة يشارك طلاب البرنامج بشكل أساسي في القطاعات الطبية والبيئية والصناعية وغيرها .

المصدر: elbalad

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